Classifieds

Notice to Defray cost

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THE FOLLOWING VEHICLES WILL BE SOLD TO DEFRAY COSTS SHOULD THEY NOT BE COL-LECTED AND TOWING AND STORAGE COSTS PAID IN FULL WITHIN 7 (SEVEN) DAYS OF NOTICE

  • Volvo NU149514
  • Bike Jet HKX334EC
  • Tata Indica FCJ639EC
  • Mini Cooper FRF157EC
  • Bmw 120i BD14BDGP
  • Landrover Discovery JFV556EC
  • Citroen C1 FV75VSGP
  • Audi A4 FMN336EC
  • Opel Corsa DJD662EC
  • Mazda CX3 HXD634EC
  • Toyota ETIOS HCX236EC
  • Bmw 330i DDN033EC
  • Mahindra XUV300 KJR058EC
  • Tata Indica DMZ132EC
  • Honda Jazz CAA594345
  • Peugot 208 JXJ217EC

CONTACT ALGOA TOWING & RECOVERY ON 043 5550103


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