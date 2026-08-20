Notice to Defray cost

THE FOLLOWING VEHICLES WILL BE SOLD TO DEFRAY COSTS SHOULD THEY NOT BE COL-LECTED AND TOWING AND STORAGE COSTS PAID IN FULL WITHIN 7 (SEVEN) DAYS OF NOTICE
- Volvo NU149514
- Bike Jet HKX334EC
- Tata Indica FCJ639EC
- Mini Cooper FRF157EC
- Bmw 120i BD14BDGP
- Landrover Discovery JFV556EC
- Citroen C1 FV75VSGP
- Audi A4 FMN336EC
- Opel Corsa DJD662EC
- Mazda CX3 HXD634EC
- Toyota ETIOS HCX236EC
- Bmw 330i DDN033EC
- Mahindra XUV300 KJR058EC
- Tata Indica DMZ132EC
- Honda Jazz CAA594345
- Peugot 208 JXJ217EC
CONTACT ALGOA TOWING & RECOVERY ON 043 5550103