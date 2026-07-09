Full list of Eastern Cape’s team chasing glory at Winter National Games

Story audio is generated using AI
The Eastern Cape’s team for the Winter National School Sport Championships being contested around KuGompo City from Saturday until Tuesday is:
Amathole
Rugby
Luniko Nenzani (Sakhululeka), Mihlali Ngqameni (Eyabantu), Lathi-thaa Gomi (Khululeka), Avethandwa Mpotyo (Kulile), Athako Ngongoza (Siseko), Imange Nongqele (HH Majiza), Limise Vusani (Nozalisile), 8 Avuma Dyantyisi (Lukhozi), Z Mdoda (manager, Khulani)
Football
Zingce Mpinda (Butterworth), Diko Gugulethu (coach, Bawa), Buhlebenkosi Nzube (Vuthondaba), Nginda Akhanya (Davies), Matata Mnukwa (coach, Ngqwangele)
Volleyball
Banoyolo (Nkcitha Hadis), Samkelo Tshekelwayo (Gojela), Hlelokuhle Masele Mngazana, Elihle Khakhane (Mngazana), Niza Ncedani (Mngazana), Azile Jela (Mngazana), Onele Demfu (Mngazana), Siziphiwe Poswa (Mngazana), Abongile Mzayifani (Mngazana), Liyabona Bhekizulu (Mngazana), M Mthonyama (coach, Mngazana), E Tipson (manager, Mngazana), Endinako Ndawombi (Zwelidumile), Gowa Lihle (coach)
Alfred Nzo
Football
Mhlakothi Onelisiwe (Dumezweni), Yamukelani Mbekwa (Dumezweni), Tenjani Mbangatha (coach), Peggy Jona (coach), Umphile Sikanisi (St George’s)
Volleyball
Kamvelihle Ndasana (Dyifani), Msawenkosi Diya (Greenfields), Likhanye Ngcongo (Greenfields), Ntlakanipho Cele (Greenfields), Chulumanco Jam-Jam (Dyifani), Lizalise Jojo (Jiliza), Vundla Khulani (Greenfields), Mpande Khaniso (manager, Greenville), Mini Ndato (Ntabankulu), Inathi Bhovula (Jiliza), Emihle Qhwethani (Ntabankulu), A Ndlala (coach, Jiliza), Siyavuya Mkhaza (Mzamba), Nkanyiso Mtshikwa (Mzamba), Malibongwe Cele (Greenfields), Minentle Makanda (Greenfields), Bnanele Mzize (Greenfields), Yonda Tyalibongo (Ntabankulu), BW Radebe (manager, Dyani), Linamandla Mamve (Ntabankulu), Sangesonke Nkomonye (Ntabankulu), Imangile Matsiba (Greenfields)
Buffalo City Municipality
Rugby
Kuhle Ntoyakhe (Bongolwethu), Lakheka Gobingca (Bisho), Ithimna Iminathi Gqamlana (Khulani), Ahlule Panyaza (Tsholomnqa), Nomhle Mpalal (coach, Balasi), Thandile Mzukwa (coach, Toise), Oyintando Nkabi (Toise), Luthando Mavela (De Vos Malan), Onwaba Nyosi (Hlumani), Ndinani Roshinamba (Bisho), Intando Makisi (Berlin)
Football
Xaimpi Unathi (manager), Jokzela Sinothando (Lumko), Mahodi Sinothando (Lumko), Martha Dudumashe (East London), Allison Lynndre Kelly (Breidbach), Donniwio Davian Ruiters (Breidbach)
Hockey
Riley Basson (Merifield), Morgan Graham (Clarendon), Esre Cassojee (Hudson Park), Siyanda Dywili (Dale College), Ryan Croney (Selborne College), Liam Vermaak (Dale College), Mbusa Mandeka (Dale College).
Chris Hani
Rugby
Macdonald Machaya (Hangklip), B Nogilana (assistant coach, Southborne)
Football
Nyumbeka Sinalo (Nkwanca), Nyubeka Onako (Nkwanca), Skepe Linothando (Nkwanca), Iminathi Saleni (Thembelihle), Vangqa Mputumi (coach), Ndiki Wezo (assistant coach, Thembelihle), Roji Anothando (Nkwanca), Nokwayi Mikhanye (Bulelani), Somi Sibabalwe (Mdyebo Mtshaluba), Dlali Nomakhwezi (assistant coach), Ayavuya Mbombo (Luvuyo Lerumo)
Volleyball
Lunathi Kaleni (Ncuncuzo), Avela Zonke (Ncuncuzo)
Joe Gqabi
Rugby
Reabetswa Maroba (Lehana), Mponeng Angie (Nkili Lehana), Nombulelo Lokotho (manager, Maclear Methodist), Olothando Mivuyo Bali (Thomas Ntaba), Olothando Mpahleni (no school listed)
Football
Siphumeze Bokgabane Lehlohla (Bethania), Fanteng Nkabeng (Bethania), Oratile Thuledi (Lehana), Hlomla Silwani (Maruping), Sivenathi Ngoza (Maruping), Akhanya Phindani (Maruping), Lisakhanya Thwesa (Lehana), Kagiso Lethaba (Luzie), Pele Khabanyane (assistant coach, Ndingishe)
Volleyball
Simbone Matwela (Tapoleng), Setsipeng Lebo (coach, Mngazana), Mkhangelwa Yodidi (assistant coach, Mdingishe), Reatlehile Motsienyane (Sterkspruit)
OR Tambo
Rugby
Lunje Olukabawo Mdluli (Ngangelizwe), Ovayo Mafahla (Ngangelizwe), Iminathi Sapepa (Kalalo), Achumile Ninathi Nkala (Ngangelizwe), Emihle Pongolo (Ngangelizwe), Qamani Noxeke (Kalalo), Sinenjongo Mpini (Kalalo), Tsengiwe Zingce (Ngangelizwe), Sinenhlanhla Sono (Zimele), Sinentlahla Yokwe (Khanyisa), Samaqowa Jokani (Ngangelizwe), Lutho Siganga (Ngangelizwe)
Football
Dokolwana Ayakha (Maphindela), Baliso Pateka (assitant coach, Coffeebay), N Nyangiwe (coach, Kwangxabane), Zukhanye Sitshisa (Lower Ntafu-fu), Asisipho Hendile (Nomvalo), Makaziwe Thwethwa (Nomvalo), Hlumelo Siphala (Nomvalo), Makaula Sinalo (Khanyisa), Mgidi Ahluma (Khanyisa), Mankqu Iviwe (Khanyisa), Ngxube Luminathi (Ndamase) Gqoboka Ayakha (coach), Anothando Mofu (Ndyebo), Sigcobile Dipu (Nozuko), Refilwe Emmanuel Mbanya (Nozuko), Owam Makhitshi (Kwanobuhle).
Volleyball
Lelethu Butunywa (Dudumayo), Inganam Msindo (Upper Ngqungqu), Lunathi Myoyo (Dalibaso), Senzo Diko (Ngangelizwe), Mbali Diko (Ngangelizwe), Unako Mda (Holy Cross), Keto Lungile (assistant coach, Cunningham), Mbalentle Zwelakhe (Holy Cross Blue), Ayathandwa Mpahlana (Ngangelizwe), Tolibadi Lunje (Ngangelizwe), Unam Mafuna (Ngangelizwe), Yolanda Viko Namba (Ngangelizwe), Sinako Qaqamba (St Johns College), Angelique Mqhamkana (St Johns College), Luyanda Mda (coach, Ngangelizwe), N Genge (manager, Ngangelizwe)
Hockey
Sihle Ndamane (manager, Umtata High)
Sarah Baartman
Rugby
Enlin Leah Wentzel (Alexandria Christian Academy), Tiano Treshwan Miles (Humansdorp), Siphelele Ethan Ncanywa (PJ Olivier), J’vion Douglas (Alexandria), Iminnqweno Kwenxe (Nombuleleo), Kwanda Fulela (Alexandria)
Football
Hina Silindokuhle (Vusumuzi), Iviwe Gxuluwe (Vusumuzi), Alulutho Jinikwe (Vusumuzi), Gxuluwe Sibahle (Vusumuzi), Iva Vayeke (AV Bukani), Lisakhanya Gwanqa (AV Bukani), Samkele Innocent Majali (St Colmcille), Ayabonga April (Moses Mabida), Ovayo Mbangi (Moses Mabida), Tokota Mandla (manager, Sandisulwazi), Bauti Mbalentle (Vusumzi)
Nelson Mandela Metro
Rugby
Tadiwa Chato (Linkside), Somila Zuko Ngoza (Soqhayisa), Zizibele Dyalomi (Westborne), Tshepiso Lamila Malope (Bonzai), Simamkele Makwetu (Ndzondelelo), Yamkela Ngqokwe (Bonzai), Ashwell Stride (coach, Bonzai)
Football
Sanelisiwe Yako (Isaac Booi), Lwayi Emihle (Enqileni), Booi Onikayo (Isaac Booi), Lindani Qhama (Hillside), Andy Scheepers (Hillside), Zaheer Goliath (Hillside), Tylin Jacobs (Hillside), Rivetnto Moss (Hillside), Skyelar Seafield (Hillside), MacDonald Mabhongo (manager), Murray Kaylar (Linkside), Nzenze Aphelele (Khwezilomso), Contel Amy (Linkside), Plaatjies Ashleigh (Linkside), Ndzundzu Ayola (St Dominics), Kaka Indiphile (Soqhayisa), Phindiwe Tetiwe (manager), Noran Brown (Chapman), Siyamthanda Bolonti (Ndzondelelo), Luca Christmas (St Dominics), Hlanganani Madope (Bonzai), Avile Ngaka (Cowan), Roy Mitchel (coach)
Volleyball
Lisakhanya Booi (Xolilizwe), Ayaxola Nombola (Xolilizwe), Liliana Heuvel (Willow), Amyoli Gamanda (Uitenhage), Zuhayr Smith (Woolhope), Abdul Abrahams (Woolhope), Aasiyah Davids (Woolhope), Mackenzie Gie (Willow), Azra Padaychee (Woolhope), Deon Daniels (assistant coach)
Hockey
Thaaniyah Bell (Woodridge), Azaria De Bruyn (Victoria Park), Ava Butler (Victoria Park), Meshay Chase (Pearson), Tenique Commins (Breidbach), Rumana Seedat (Alexander Road), Kensley Lentoor (Victoria Park), Tamarra Jones (Pearson), Taylor Cowie (Charlo), Samantha Schoeman (manager, St Teresa’s), Claire Samery (coach, Fernwood), Ukho Mkontwana (Pearson), Luca Fraser (Herbert Hurd), Utha Mazantsi (Victoria Park), Jamil Jessem (Alexander Road), Luke Nicholson (Alexander Road), Kyran Goliath (Westering), Lee Goeda (Andrew Rabie), Ammaar Davids (Westering), Louelle Botha (coach, De Vos Malan)
- Click here to join the Daily Dispatch’s WhatsApp channel and get the latest news delivered straight to your phone.
Daily Dispatch
Would you like to comment on this article?
Sign up (it's quick and free) or sign in now.
Please read our Comment Policy before commenting.