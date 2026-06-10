2026 Fifa World Cup: all the fixtures

The 2026 Fifa World Cup kicks off with the opening game between co-hosts Mexico and Bafana Bafana at Mexico City’s Estadio Azteca on Thursday.
As Fifa’s first 48-team World Cup, co-hosted by Canada and the US, prepares to get into swing, here are all the fixtures:
(All South Africa times)
GROUP STAGE
June 11
- Group A: Mexico vs South Africa, 9pm, Mexico City
June 12
- Group A: South Korea vs Czech Republic, 4am, Guadalajara
- Group B: Canada vs Bosnia & Herzegovina, 9pm, Toronto
June 13
- Group D: USA vs Paraguay, 3am, Los Angeles
- Group B: Qatar vs Switzerland, 9pm, San Francisco
- Group C: Brazil vs Morocco, 12am, New Jersey
June 14
- Group C: Haiti vs Scotland, 3am, Boston
- Group D: Australia vs Turkey, 6am, Vancouver
- Group E: Germany vs Curacao, 7pm, Houston
- Group F: Netherlands vs Japan, 10pm, Dallas
June 15
- Group E: Ivory Coast vs Ecuador, 1am, Philadelphia
- Group F: Sweden vs Tunisia, 4am, Monterrey
- Group H: Spain vs Cape Verde, 6pm, Atlanta
- Group G: Belgium vs Egypt, 9pm, Seattle
- Group H: Saudi Arabia vs Uruguay, 12am, Miami
June 16
- Group G: Iran vs New Zealand, 3am, Los Angeles
- Group I: France vs Senegal, 9pm, New Jersey
- Group I: Iraq vs Norway, 12am, Boston
June 17
- Group J: Argentina vs Algeria, 3am, Kansas City
- Group J: Austria vs Jordan, 6am, San Francisco
- Group K: Portugal vs DR Congo, 7pm, Houston
- Group L: England vs Croatia, 10pm, Dallas
June 18
- Group L: Ghana vs Panama, 1am, Toronto
- Group K: Uzbekistan vs Colombia, 4am, Mexico City
- Group A: Czech Republic vs South Africa, 6pm, Atlanta
- Group B: Switzerland vs Bosnia & Herzegovina, 9pm, Los Angeles
- Group B: Canada vs Qatar, 12am, Vancouver
June 19
- Group A: Mexico vs South Korea, 3am, Guadalajara
- Group D: USA vs Australia, 9pm, Seattle
- Group C: Scotland vs Morocco, 12am, Boston
June 20
- Group C: Brazil vs Haiti, 2.30am, Philadelphia
- Group D: Turkey vs Paraguay, 5am, San Francisco
- Group F: Netherlands vs Sweden, 7pm, Houston
- Group E: Germany vs Ivory Coast, 10pm, Toronto
June 21
- Group E: Ecuador vs Curacao, 2am, Kansas City
- Group F: Tunisia vs Japan, 6am, Monterrey
- Group H: Spain vs Saudi Arabia, 6pm, Atlanta
- Group G: Belgium vs Iran, 9pm, Los Angeles
- Group H: Uruguay vs Cape Verde, 12am, Miami
June 22
- Group G: New Zealand vs Egypt, 3am, Vancouver
- Group J: Argentina vs Austria, 7pm, Dallas
- Group I: France vs Iraq, 11pm, Philadelphia
June 23
- Group I: Norway vs Senegal, 2am, New Jersey
- Group J: Jordan vs Algeria, 5am, San Francisco
- Group K: Portugal vs Uzbekistan, 7pm, Houston
- Group L: England vs Ghana, 10pm, Boston
June 24
- Group L: Panama vs Croatia, 1am, Toronto
- Group K: Colombia vs DR Congo, 4am, Guadalajara
- Group B: Switzerland vs Canada, 9pm, Vancouver
- Group B: Bosnia & Herzegovina vs Qatar, 9pm, Seattle
- Group C: Morocco vs Haiti, 12am, Atlanta
- Group C: Scotland vs Brazil, 12am, Miami
June 25
- Group A: South Africa vs South Korea, 3am, Monterrey
- Group A: Czech Republic vs Mexico, 3am, Mexico City
- Group E: Curacao vs Ivory Coast, 10pm, Philadelphia
- Group E: Ecuador vs Germany, 10pm, New Jersey
June 26
- Group F: Tunisia vs Netherlands, 1am, Kansas City
- Group F: Japan vs Sweden, 1am, Dallas
- Group D: Turkey vs USA, 4am, Los Angeles
- Group D: Paraguay vs Australia, 4am, San Francisco
- Group I: Norway vs France, 9pm, Boston
- Group I: Senegal vs Iraq, 9pm, Toronto
June 27
- Group H: Cape Verde vs Saudi Arabia, 2am, Houston
- Group H: Uruguay vs Spain, 2am, Guadalajara
- Group G: New Zealand vs Belgium, 5am, Vancouver
- Group G: Egypt vs Iran, 5am, Seattle
- Group L: Panama vs England, kickoff 11pm, New Jersey
- Group L: Croatia vs Ghana, 11pm, Philadelphia
June 28
- Group K: Colombia vs Portugal, 1.30am, Miami
- Group K: DR Congo vs Uzbekistan, 1.30am, Atlanta
- Group J: Algeria vs Austria, 4am, Kansas City
- Group J: Jordan vs Argentina, 4am, Dallas
ROUND OF 32
June 28
- M73: Group A runners-up vs Group B runners-up, 9pm, Los Angeles
June 29
- M76: Group C winners vs Group F runners-up, 7pm, Houston
- M74: Group E winners vs Group A/B/C/D/F third place, 10.30pm, Boston
June 30
- M75: Group F winners vs Group C runners-up, 3am, Monterrey
- M78: Group E runners-up vs Group I runners-up, 7pm, Dallas
- M77: Group I winners vs Group C/D/F/G/H third place, 11pm, New Jersey
July 1
- M79: Group A winners vs Group C/E/F/H/I third place, 3am, Mexico City
- M80: Group L winners vs Group E/H/I/J/K third place, 6pm, Atlanta
- M82: Group G winners vs Group A/E/H/I/J third place, 10pm, Seattle
Tuly 2
- M81: Group D winners vs Group B/E/F/I/J third place, 2am, San Francisco
- M84: Group H winners vs Group J runners-up, 9pm, Los Angeles
July 3
- M83: Group K runners-up vs Group L runners-up, 1am, Toronto
- M85: Group B winners vs Group E/F/G/I/J third place, 5am, Vancouver
- M88: Group D runners-up vs Group G runners-up, 8pm, Dallas
- M86: Group J winners vs Group H runners-up, 12am, Miami
July 4
- M87: Group K winners vs Group D/E/I/J/L third place, 3.30am, Kansas City
ROUND OF 16
July 4
- M90: M73 winners vs M75 winners, 7pm, Houston
- M89: M74 winners vs M77 winners, 11pm, Philadelphia
July 5
- M91: M76 winners vs M78 winners, 10pm, New Jersey
July 6
- M92: M79 winners vs M80 winners, 2am, Mexico City
- M93: M83 winners vs M84 winners, 9pm, Dallas
July 7
- M94: M81 winners vs M82 winners, 2am, Seattle
- M95: M86 winners vs M88 winners, 6pm, Atlanta
- M96: M85 winners vs M87 winners, 10pm, Vancouver
QUARTERFINALS
July 9
- M97: M89 winners vs M90 winners, 10pm, Boston
July 10
- M98: M93 winners vs M94 winners, 9pm, Los Angeles
July 11
- M99: M91 winners vs M92 winners, 11pm, Miami
July 12
- M100: M95 winners vs M96 winners, 3am, Kansas City
SEMIFINALS
July 14
- M101: M97 winners vs M98 winners, 9pm, Dallas
July 15
- M102: M99 winners vs M100 winners, 9pm, Atlanta
THIRD-PLACE PLAYOFF
July 18
- M103: M101 losers vs M102 losers, 11pm, Miami
FINAL
July 19
- M104: M101 winners vs M102 winners, 9pm, New Jersey
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