All of the 2026 Fifa World Cup last 32 fixtures

The 2026 Fifa World Cup last 32 started with Canada beating Bafana Bafana 1-0 at Los Angeles Stadium on Sunday.
Here are all of the World Cup last 32 fixtures:
ROUND OF 32
Sunday:
- Match 73: South Africa 0 Canada 1, 9pm, Los Angeles
Monday:
- M76: Brazil vs Japan, 7pm, Houston
- M74: Germany vs Paraguay, 10.30pm, Boston
Tuesday:
- M75: Netherlands vs Morocco, 3am, Monterrey
- M78: Ivory Coast vs Norway, 7pm, Dallas
- M77: France vs Sweden, 11pm, New Jersey
Wednesday:
- M79: Mexico vs Ecuador, 3am, Mexico City
- M80: England vs DR Congo, 6pm, Atlanta
- M82: Belgium vs Senegal, 10pm, Seattle
Thursday:
- M81: US vs Bosnia and Herzegovina, 2am, San Francisco
- M84: Spain vs Austria, 9pm, Los Angeles
Friday:
- M83: Portugal vs Croatia, 1am, Toronto
- M85: Switzerland vs Algeria, 5am, Vancouver
- M88: Australia vs Egypt, 8pm, Dallas
Saturday:
- M86: Argentina vs Cape Verde, 12pm, Miami
- M87: Colombia vs Ghana, 3.30am, Kansas City
TimesLIVE
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